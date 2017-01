Fire nye uker i varetekt for terrorsiktet 33-åring fra Verdal

Adresseavisen skriver at politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å avhøre den terrorsiktede verdalingen på nytt. 33-åringen klarte i fjor sommer å rømme fra Raqqa i Syria til Tyrkia, og befinner seg nå i Oslo tingrett sin varetekt.

PST har utvidet siktelsen mot IS-avhopperen fra Innherred Varetektsfengslet i fire nye uker. Inngikk forbund med IS for å begå terror.

Ifølge kjennelsen mener PST bevisforspillelsesfaren nå er mindre. Det står imidlertid at det «fortsatt er fare for at siktede vil kontakte vitner som er avhørt og påvirke dem, samt slette eventuelle andre Facebook-konti han måtte ha om han nå løslates».

Lar seg ikke avhøre på nytt

PST ønsker å avhøre mannen på nytt, men verdalingen nekter å avgi ny forklaring.

Forsvarer Siri Langseth sier til Adresseavisen at hun mener det ikke lenger er noen fare for bevisforspillelse, noe retten langt på veg gir henne medhold i. Hun sier også at det ikke ligger noen dramatikk i at 33-åringen ikke ønsker å forklare seg. Det er fordi han har avgitt forklaring tidligere.

Facebook-kontoer

PST ønsker innsyn i verdalingens Facebook-konti, noe han har nektet å gi dem, så de måtte søke innsyn via USA. De har nå en rettsanmodning klar om innsyn i siktedes Facebook-konto.

PST anslår at etterforskningen vil være ferdig sommeren 2017.