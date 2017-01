Nettfusjon først i planen

Kampen mot store internasjonale aktører som Google og Apple kan bare vinnes hvis vi kraftselskapene lager større enheter, mener ledelsen i NTE. I dagens Adresseavis lanserer han et forslag om å slå sammen alle kraftselskapene i Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det ett selskap, men sørtrønderne har Trønderenergi som det store og en rekke mindre kraftselskaper spredt rundt omkring i fylket.

– Må modnes

– Dette er en visjon som må modnes hos politikerne. Men på en visjonskonferanse må vi komme med slike visjoner, sier styreleder Bjørnar Skjevik i NTE.

Staten krever nå at de mindre kraftselskapene skal organisere seg på samme måte som de ti største. De må også dele sin monopolvirksomet – nettdrift – fra kraftproduksjon. NTE og Trønderenergi har allerede gjort dette. Når de små kraftselskapene får de samme kravene blir det dyrt for dem.

– Dette er noe hele bransjen må ta inn over seg. Agder energi, som er landets nest største kraftselskap, sier de er for små. Da må vi gjøre noe også, sier Bjørnar Skjevik.

Digitaliseres

I løpet av to år skal alle husstander ha digitale strømmålere. I større grad får vi følere og gjenstander inn i husene våre som kommuniserer over internett. Dette er data som de store internasjonale gigantene som Google, Facebook og Apple sikler etter å ta i bruk. Derfor mener konsernledelsen i NTE at det er viktig at de nlir så store at de klarer å være en nasjonal motvekt til gigantene.

To trinn

Ennå pågår diskusjonene om eierskapet i NTE i en ny fylkeskommune. Skjevik tror det vil ta lang tid før en fullstendig fusjon kan være et faktum. Derfor ser han for seg å fusjonere monopolvirksomheten – nettselskapene – først.

- I dag er nettleiene forskjellig. Det første trinnet bør være å få dem mest mulig lik. Så kan man se på fusjon av nettselskapene, sier han.

I tidligere intervjuer har Christian Stav sagt at han ikke tror oppkjøp er løsningen for å slå sammen nettselskaper. Til det er de for dyre. Derfor vil et slikt stort nettselskap ha eierdeler basert på verdien av nettet til hvert enkelt kraftselskap.

Tror du de ter mulig å få med de små kraftselskapene?

– Staten ønsker større nettselskaper. Spørsmålet er hvor mye staten strammer til på inntektssida slik at det blir umulig for de små selskapene å fortsette som selvstendige, sier han.