Regjeringen innfører nytt våpenamnesti

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Til NRK sier statsråden at han venter at flere tusen våpen vil bli levert inn under amnestiet. Under amnestiene i 2003/04 og 2008 fikk politiet landet over inn henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

– Det er grunn til å tro at det fortsatt finnes en del ulovlige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i privat eie. Et nytt våpenamnesti vil bidra til å bedre politiets våpenkontroll, sier Amundsen.

Våpeneiere kan få opplysninger om innlevering og etterregistrering av våpen hos nærmeste politimyndighet eller Politidirektoratet.