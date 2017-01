– Telefonen har ikke stått stille siden onsdag

Onsdag skrev Trønder-Avisa om Granstubben barnehage som hadde vært på utflukt for å se på reinslakting. Det skapte heftig debatt og de siste dagene har saken florert i medier fra alle verdenshjørner.

Enormt trykk

Norske riksmedier kastet seg kjapt på ballen etter at Trønder-Avisa omtalte saken, og kort tid etterpå hev utenlandske medier seg på. Alt fra The New York Times og Daily Mail til Channel News Asia har omtalt saken fra barnehagen i Henning utenfor Steinkjer.

– Det har vært et enormt trykk, erkjenner daglig leder i barnehagen Dag Olav Stølan når t-a.no prater med han lørdag.

– Helt siden dere ringte i ti-tida onsdag, har det gått i ett kun avbrutt med noen timers søvn, fortsetter han.

Debatten startet allerede da barnehagen la ut bilder fra besøket på sin egen Facebook-side. Der skrev de også om at barna hadde vært med å rydde opp skinn, føtter og hoder etter slaktingen.

–Barna syntes første møte med slaktingen var litt rart, men det tok ikke lang tid før dette ble veldig "normalt", står det i posten. Bildene viser blant annet et reinsslakt som ligger i blodig snø på bakken. Barnehagelederen tror det er nettopp bildene som utløste den voldsomme debatten og interessen.

– Det er blod, og det viser virkeligheten. Hadde vi bare lagt ut bildet som viser ungene som ser på reinen. hadde dette nok vært en ikke-sak, sier han.

Innlegget har per lørdag ettermiddag 4 600 rekasjoner, 850 kommentarer og 425 delinger.

Jåma hyller barnehagen Ellinor Jåma hyller Granstubben barnehage for at de har tatt med barna på reinslakting.

Mye hat

De siste dagene har det kommet både hatmeldinger og støtteerklæringer til barnehagen. Stølan forteller at det ofte er hatet som kommer først.

– Og så eksploderer det med støtteerklæringer etterpå, og folk som maner til ordentlig debatt, forteller han. De ansatte har også fått noen utrivelige meldinger privat, men det er ikke noe de velger å gå videre med.

– Vi har valgt å ha en åpen debatt rundt denne saken, sier han og legger til at de har fått hjelp fra kommunikasjonsfolk fra Private barnehagers landsforbund med å håndtere alle henvendelsene.

Han legger ikke skjul på at dette har vært en arbeidsuke utenom det vanlige.

– Vi kan nå slå fast at saken har nådd hele verden. Det er litt skrekkblandet fryd å få navnet sitt på trykk over alt, men vi opplever at folk slår ring rundt oss, sier han avslutningsvis.