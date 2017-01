Folk oppringt av mistenkelig telefonnummer - utga seg for å være fra NTE

Fredag ettemiddag la NTE ut en advarsel på sin Facebook-side etter at kunder hadde blitt oppringt fra folk som utga seg for å være fra kraftselskapet:

«Flere av våre strømkunder opplyser om at de har blitt kontaktet av et ukjent telefonnummer, som utgir seg for å være fra NTE. Vedkommende forteller at kunden har vunnet gratis strøm for ett år, og at man deretter får veldig billig strøm videre. Dette er ikke en aktivitet vi kjenner til, og kan i verste fall være et forsøk på svindel» lyder meldingen.

Mistenkelig

– Vi ble oppringt på kundeservice av to forskjellige kunder som kunne fortelle om dette. De synes det virket mistenkelig, derfor tok de kontakt med oss, forteller leder for kraftsalg og kraftforvaltning Frode Myrland. Kundene som ble oppringt synes hele opplegget skurret og prøvde å fiske personinnfo om de som hadde ringt dem opp, uten hell.

– Vi søkte opp det aktuelle telefonnummeret og fant ut at det var assosiert med liknende aktiviteter tidligere, fortsetter han. Dermed la de ut en advarsel på Facebook.

Vil følge det opp

Kraftselskapet ble gjort kjent med hendelsene fredag, og vil følge saken videre over helga.

– Vil dere å gå til politiet?

– Hva vi foretar oss vil vi vurdere i neste uke, men vi vil etterfølge saken. Dette kan likne på svindel, og det å ringe folk og gi seg ut for å representere oss er ikke lov, poengterer Myrland.