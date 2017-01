Norges Bank vurderer nye e-penger

I dag bruker vi penger i to former: Fysiske sedler utstedt av Norges Bank og såkalte kontopenger, penger i banken som vi aldri håndterer fysisk. Den siste varianten dominerer som betalingsmiddel, ettersom vi trekker kortet stadig oftere og sjeldnere går med mynter og sedler i lommen.

Fungere som kontanter

Nå vurderer altså sentralbanken en tredje variant, skriver Aftenposten. Nettsedlene vil være elektroniske, men skal i prinsippet fungere som dagens kontanter og skal utstedes av Norges Bank dersom de blir en realitet.

– Tillit til pengene er avgjørende for at de skal kunne fungere etter hensikten. I moderne tid er det sentralbanken som har sørget for dette, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Personvern

Nettsedler kan gjøres til tvungent betalingsmiddel, altså at butikker og andre er pålagt å akseptere dem, i likhet med dagens kontanter, og de kan utformes slik at det fortsatt vil være mulig å betale anonymt. Dagens elektroniske betalinger legger igjen spor, og personvernhensyn er et viktig argument blant dem som er motstandere av et kontantløst samfunn.

Bransjeorganisasjonen Finans Norge er kjent med arbeidet som foregår og sier de avventer konkrete utspill og også følger med på det som skjer andre steder i verden