Amerikanske marinesoldater til Værnes mandag

Soldatene skal delta i rotasjonsbasert trening i første omgang i seks måneder. Dette er en prøveordning, heter det i en pressemelding fra Forsvaret.

– I løpet av 2017 vil ordningen bli evaluert med tanke på en eventuell forlengelse, skriver presseoffiser Rune Haarstad i en epost.

Han opplyser at soldatene de første ukene vil bli satt inn i vintertjeneste som en forberedelse til en vinterøvelse i Nord-Norge senere i år. De skal delta i øvelsen Joint Viking i Finnmark i mars.

Russisk skepsis

Den russiske ambassaden advarte i høst mot utstasjoneringen. Presseattaché Maksim Gurov sa dette "helt sikkert ikke bidrar til å forbedre sikkerheten i Nord-Europa", ifølge AFP.

– Prøveordningen gir ikke grunnlag for noen reaksjon fra Russland. Dette dreier seg om alliert øving og trening og er videreføring av en lang tradisjon for slik aktivitet i Norge, som russerne er godt kjent med, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun påpeker at det amerikanske marinekorpset har drevet vintertrening i Norge i 25 år. Nå legges det altså opp til en rotasjonsordning. Søreide sier dette er en effektiv og hensiktsmessig måte å utvikle kompetanse på, både for amerikanske og norske styrker.

– Alliert øving og trening har i årtier vært en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk, og er en grunnleggende forutsetning for vår forsvarsevne. Dette er helt i tråd med norsk basepolitikk, som ligger fast.

Brudd?

Kritikere mener utplasseringen av amerikanske marinesoldater i Norge bryter med den politikken som har vært ført. Leder Hedda Langemyr i Norges Fredsråd er blant dem.

– Siden Norge ble medlem av NATO i 1949 har vi tatt mål av oss om å ha en politikk som balanserer mellom avskrekking på den ene siden og avspenning på den andre. En av de selvpålagte restriksjonene for ikke å tirre Russland unødig, var at vi ikke skulle ha amerikanske baser på norsk jord. Vi opplever dette som et brudd på denne politikken og en av mange saker i nyere tid som setter forholdet vårt til Russland på prøve, sier hun.

Ski og truger

Ifølge Stjørdalens Blad skal soldatene, som er i alderen 18-20 år, lære å gå på ski og truger, ligge i telt og håndtere snø og vinterforhold.

En amerikansk fortropp er allerede på plass ved Værnes garnison for å forberede ankomsten til resten av rotasjonsstyrken.

Vaktholdet rundt garnisonen er trappet kraftig opp før marinesoldatenes ankomst, skriver Adresseavisen