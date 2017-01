Vinter og sne – se nå laver det ned

Nysnø og streif av sol er hva nordtrønderne kan fovente seg av denne søndagen i jaunar. I følge meteorologisk institutt meldes det om temperatur rundt nullpunktet, noen snøbyger og streif av sol over store deler av fylket i dag.

På Henningvola og andre steder i fylket, har løypemannskapet vært oppe tidlig for å tilrettelegge dagen for ivrige skigåere.

– Jeg har allerede kjørt opp pensjonisten, og vil kjøre opp de same sporene som i går, sier Torje Olav Alstad fra løypemaskina på Henningvola.

Her har du et kart over skiløypene i fylket, som viser hvilke Skiløyper som er nypreparerte.

Åpner skileiken

Ved skihytta på Vola ligger nå skileikbakken nypreparert og venter på glade barn og muntre voksne.

– Vi åpner skileiken klokka tolv i dag. Skitrekket går også. Perfekt for en kaffepause, sier Alstad som er en av dem som står tidlig opp og står på for å skape gode friluftsopplevelser for folket.

