Demonstranter står klar for å ta imot den amerikanske hovedstyrken

En rekke kritikere til en amerikanske tilstedeværelse på Værnes, mener utplasseringen av amerikanske marinesoldater i Norge bryter med den politikken som har vært ført etter krigen.

Gruppen «Ingen amerikansk base på Værnes» står mandag morgen klar for å møte flyet med US Marines hovedstyrke som er ventet å lande litt før klokken 10.00 mandag morgen.

Gruppen kaller utplasseringen av amerikanske soldater i Stjørdal for utslag av et amerikansk imperialistmaskineri.

Provokasjon

– Utplasseringen av amerikanske soldater kunne ikke skjedd under den kalde krigen en gang. Det ville blitt tolket som en for stor provokasjon overfor Russland, uttalte Ulf Stokke, lokal koordinator for gruppen «Ingen amerikansk base på Værnes» til Trønder-Avisa sist uke.

Peder Martin Lysestø sto mandag morgen parat og ventet på at US Marines hovedstyrke skulle lande på Værnes.

– Dette er en del av spenningsoppbygningen i Europa og skaper utrygghet i Norge, sier Lysestø og legger til at gruppen «Ingen amerikansk base på Værnes» anser US marines ankomst som et brudd på norsk basepolitikk.

– En stygg historie

– US Marines har en stygg historie i andre land. Dette vil vi ikke skal skje i Norge. De er rett og slett ikke ønsket her som militær avdeling, sier Løysestø.

Han presiserer at gruppen ønsker de amerikanske ungdommene velkommen til Værnes, men ikke som militær avdeling.