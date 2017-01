Fengslet etter vold og trusler mot nær familie

Voldsmannen ble pågrepet tirsdag av væpnet politi etter at han hadde utsatt sin egen mor for vold og trusler. Da var lista med uoppgjorte saker så lang at politiet ikke så noen annen utveg enn å fremstille mannen for varetektsfengsling.

– Vi har som mål å holde vedkommende i varetekt fram til rettssaken som er berammet 24. januar, sier etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor.

Løslatt sommeren 2016

Den fengslede ble for et drøyt år siden dømt til en flere måneder lang fengselsstraff for å ha truet nær familie og Nav-ansatte på livet. Mannen slapp ut sommeren 2016, og ikke lenge etter begynte voldsspiralen å rulle på nytt.

Den første voldssaken skjedde kort tid etter løslatelsen. Deretter har det vært flere kroppskrenkelser, ordensforstyrrelser og trusler både mot nær familie, privatpersoner og offentlig tjenestemenn.

Lav terskel for vold og trusler

Mannen har historikk med både rus- og psykiske problemer. Dette har i perioder gjort ham svært aggressiv og uforutsigbar og lav terskel for å ty til vold og trusler.

– Vi har forsøkt å få kontroll på mannen ved å gi ham meldeplikt – uten at dette har hindret mannen i å begå nye voldsepisoder. Derfor så vi nå ingen annen mulighet enn å be om varetektsfengsling, sier Klevmo.