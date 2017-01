Meteorologen: – Nå forsvinner snøen

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Oslo, Ingrid Bentsen.

– Det blir variabelt vær i Nord-Trøndelag de kommende dagene. Det er mange lavtrykk som skal passere, så det betyr en del regn kombinert med relativt milde temperaturer, sier Bentsen.

– Temperaturene vil gå opp og ned videre utover uka, hvor det også vil komme litt sørvestlig vind.

Snøen i fare

Det betyr også at snøen som i helgen la seg over Nord-Trøndelag står i fare for å forsvinne.

– I alle fall i de ytre strøkene. I de indre strøkene kan snøen fortsatt holde seg på bakken, men snøgrensen i fjellene ser ut til å øke til opp mot 700 meter, sier meteorologen.

Kan merke ekstremværet

Onsdag kveld ventes nordvest sterk storm i Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, hvor vinden i de sistnevnte strøkene kan komme opp i orkan styrke.

Bentsen sier uværet også vil kunne merkes i Nord-Trøndelag.

– Men det vil ikke være snakk om noe ekstremvær. Dette er vind som vil passere fylket i løpet av få timer natt til torsdag, så det ser ikke ut til å skape noen problemer.