Mulig ekstremvær fra Salten og nordover

Onsdag kveld ventes nordvest sterk storm i Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, og det kan komme orkan i Vesterålen og Troms. I tillegg ventes sterke vindkast på 35-45 meter per sekund, men dette vil minke natt til torsdag.

I Finnmark ventes det natt til torsdag nordvest sterk storm. I tillegg ventes sterke vindkast på 35-40 sekundmeter. Dette ser ut til å minke torsdag morgen.

Vest for Azorene

– Et lavtrykk under utvikling befinner seg mandag formiddag nordvest for Azorene. Lavtrykket vil styrke seg mens det beveger seg nordover i Nord-Atlanteren. Onsdag ettermiddag eller kveld vil lavtrykket treffe Nord-Norge, heter det i varselet fra Meteorologisk institutt.

– Det er fortsatt usikkerhet med tanke på nøyaktig lavtrykksplassering og tidspunktet for når den sterkeste vinden inntreffer. Hele Nord-Norge fra Salten og nordover er utsatt, men mest sannsynlig vil den sterkeste vinden ramme strekningen Lofoten til Nordkapp onsdag kveld, lyder det videre.

Vidar rammet i vest

Den økte overvåkingen inngår i fase A i et mulig ekstremværvarsel. Det forrige ekstremværet, Vidar, rammet Vestlandet fra 11. januar i år og ga høy vannstand.

Siden navn på Q, W, X og Z ikke brukes, får det neste ekstremværet et kvinnenavn på Y. Det forrige på Y – Yngve – rammet Nordland med kraftig vind natt til 31. desember 2008. Og 17. desember 2002 rammet ekstremværet Yrjan, også det med kraftig vind.