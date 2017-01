Nå har US Marines hovedstyrke landet på Værnes

Soldatene fra det amerikanske marinekorpset US Marines landet på Værnes med et Boeing 747-fly mandag formiddag. Soldatene skal delta i rotasjonsbasert trening, i første omgang i seks måneder.

Det var 249 soldater ombord i flyet som nå har landet på Værnes. Disse kommer i tillegg til de 51 som allerede er på plass.

Ordningen er en prøveordning, etter ønske fra USA, og skal evalueres i løpet av 2017 med tanke på en eventuell forlengelse, ifølge Forsvaret.

Hovedstyrken

Soldatene kom mandag direkte fra treningsbasen som US Marines har i Camp Lejeune i USA. Sist uke landet to fly med mannskap og utstyr fra US Marines på Værnes for å forberede for hovedstyrken. Dette var logistikkfolk og teknikere fra en tilsvarende rotasjonsavdeling som USA har i Romania – den såkalte Black Sea Rotation Force.

US Marines er vervede soldater. Soldatene vil de første ukene bli satt inn i vintertjeneste som en forberedelse til en vinterøvelse i Nord-Norge senere i år. Soldatene, som er i alderen 18-20 år, skal lære å gå på ski og truger, ligge i telt og bli istand til å takle snø og vinterforhold.

De skal delta i øvelsen Joint Viking i Finnmark i mars.

Russisk skepsis

Den russiske ambassaden advarte i høst mot utstasjoneringen. Presseattaché Maksim Gurov sa dette "helt sikkert ikke bidrar til å forbedre sikkerheten i Nord-Europa", ifølge AFP.

– Prøveordningen gir ikke grunnlag for noen reaksjon fra Russland. Dette dreier seg om alliert øving og trening og er videreføring av en lang tradisjon for slik aktivitet i Norge, som russerne er godt kjent med, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.