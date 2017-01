Reklamebunken krympet i fjor

Siden 2005 har forfatteren og redaktøren målt og veid hvor mye direktereklame som dumper ned i postkassen hans i Oslo. Ved årsskiftet blir resultatet presentert som den noe uhøytidelige «Pihl-indeksen», skriver Dagens Næringsliv.

For fjoråret ble fasiten 1.802 reklamebrosjyrer som veide til sammen 83,25 kilo, ti kilo mindre enn året før.

– Som ventet peker så å si alle piler nedover. Tallene fra i fjor viser at nedgangsperioden har vart i fire sammenhengende år. Det sendes ut mindre direktereklame, og brosjyrene som sendes ut har aldri vært tynnere, oppsummerer Pihl. Før han skiftet beite og gikk over til forlagsbransjen, hadde Pihl over 30 år i reklamebransjen bak seg. Og selv om reklamebunken krymper, er den fortsatt høyere enn Pihl selv, og han er allerede i gang med årets innsamling.

– Jeg gir meg ikke helt enda, men når jeg slutter, er det mulig jeg også blir en av dem som velger «Nei takk til reklame» på postkassen.

Det er Elkjøp og XXL som sender ut mest, men også de kutter i utsendelsene. nedgangen er på henholdsvis 23 og 10 prosent.