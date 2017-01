To trailere sperret vegen ved Skarnsundbrua

To trailere sperrer fylkesveg 755 ved Skarnsundbrua i Inderøy. De fikk først melding om at en trailer sperret vegbanen klokken 10.29, men oppdaterte senere til at det var snakk om tre trailere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Da Trønder-Avisas fotograf ankom stedet var det to lastebiler som sto fast. Han rapporterte at både politi og Vegvesen var på plass litt etter klokken 11.00.

Klokken 14.35 opplyser politiet at tungbilberger har vært på stedet bistått havaristene. Vegen ble da åpnet for trafikk.