Salget av dieselbiler faller

Nærmere bestemt hadde 31 prosent av de nye bilene i fjor dieselmotor. Året før var andelen 41 prosent, mens den i toppåret 2011 var hele 75 prosent, skriver VG , basert på tall fra bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

I Oslo er diesel allerede mindre populært enn andre steder i landet. Hver fjerde nyregistrerte personbil i hovedstaden i fjor gikk på diesel.

Forbrukerrådet anbefaler å fylle tanken på torsdager Mange nordmenn vet at det er billigst å fylle drivstoff i overgangen fra søndag til mandag, men torsdag morgen er blitt bilistenes blindsone, ifølge Forbrukerrådet.

OFV-direktør Øyvind Thorsen tror ikke dieselforbudet som innføres i Oslo tirsdag er riktig grep for å få ned forurensningen.

– Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen. Man kunne for eksempel heller hatt datokjøring hvor siste nummer på registreringsskiltet avgjør om du kan kjøre, sier han. Thorsen legger også til at mange gamle bensinbiler slipper ut vel så mye NOx og partikler og virvler opp like mye veistøv som dieselbiler.

– Bensinbiler er ikke nødvendigvis bedre, sier Thorsen.