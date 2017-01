Trønderske språkeksperter slakter Frp-politikeren som skylder på det trønderske språket etter utblåsning

Studieleder Kristin Brataas i Nordre Aker Frp har vært i hardt vær tirsdag etter en ytring på Facebook.

Brataas er misfornøyd med miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo og hennes håndtering av luftforurensingen i hovedstaden.

Skylder på det trønderske språket

På Facebook skrev Brataas:

«Jeg blir så inni granskauen forbanne på dette fittetryne av en vietnamesermegge. Send henne og hennes likesinnende til Vietnam eller Nord-Korea hvor denne kommunistiske diktatoriske sekten passer inn!!!.»

Mange, inkludert partifeller, har reagert på den grove språkbruken og mener innlegget, som nå er slettet, er rasistisk.

Til Dagsavisen, som først omtalte saken, svarer Brataas:

– Dette er en ikke-sak. Dette er trønderske banneord, og er en typisk trøndersk måte å uttale seg på.

Hun uttaler videre til avisa at hun ikke skjønner at innlegget kan oppfattes rasistisk:

– Jeg har en søster som er halvt filipinsk, så noe rasisme fra meg er det ikke snakk om, sier hun til Dagsavisen.

(Saken fortsetter under bildet)

Jenstad: – Ikke typisk trøndersk!

Trønder-Avisa har vært i kontakt med språkekspertene Tor Erik Jenstad og Per Egil Hegge, som begge fnyser av forklaringen til Kristin Brataas.

– Dette er ikke typisk trøndersk. Det er sprøyt, sier Jenstad, forfatter av en rekke humoristiske bøker om det trønderske språket.

– Jeg syns det smaker mer østlandsk av dette. Man kan høre slike ord og uttrykk i Trøndelag, selvfølgelig, men det er på ingen måte typisk, sier Jenstad, og legger til:

– Det er typisk trøndersk å ha folkeskikk!

– Ville heller brukt «svinmerr»

Han erkjenner at han reagerte kraftig da han så saken.

– Det er hårreisende å si noe sånt. Uansett. Når det er ute på nettet og i full offentlighet, er det enda verre, sier språkmannen.

Jenstad oppfordrer Frp-politikeren til å telle til ti neste gang, og kommer i tillegg med et forslag til et typisk trøndersk ord:

– Jeg ville heller ha brukt «svinmerr». Det er et ufyselig kvinnfolk, som gjerne er litt løsaktig, men uansett mer moderat og smakfullt enn varianten hun brukte, humrer Tor Erik Jenstad.

Hegge: – Vask munnen med såpe!

Per Egil Hegge får referert saken fra Trønder-Avisa, og er ikke i tvil om hva han mener:

– Når man ytrer slike ord er det følgende som gjelder: Vask munnen din med såpe – og be om unnskyldning!

Hegge, som vokste opp i Inderøy, var i Aftenposten en mannsalder, og bruker pensjonisttilværelsen blant annet til å skrive sin daglige språkspalte i samme avis. Han er enig med Jenstad i at Brataas på ingen måte kan rettferdiggjøre ordbruken.

– Det er overhodet ikke dekning for å kalle dette typisk trøndersk. Hva folk sier når de ikke har tenkt seg om, er én ting, men å tro at dette er fornuftig debattspråk, er alvorlig misforstått. Det tror jeg både Carl I. Hagen og Siv Jensen er enig med meg i, sier Per Egil Hegge.

– «Staurdumt»!

Hvorvidt innlegget er rasistisk, ønsker ikke språkmennene å ta stilling til:

– Det får bli opp til andre å bedømme, men det er iallfall «staurdumt» – og det er et langt bedre og mer typisk trøndersk uttrykk, poengterer Hegge.

– Det stinker av hele greia. Det virker som hun er på en rotur uten like. Jeg kan ikke nok om selve saken i Oslo, men synes det framstår merkelig og ut av alle proporsjoner å reagere slik på en byråd som gjør det hun kan for å bedre luftkvaliteten i Oslo, avslutter Tor Erik Jenstad.