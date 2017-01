Kan bli kostende 30 kroner mila å kjøre ny E6

Totalt skal det bygges omtrent 100 kilometer ny E6 mellom Trondheim og Steinkjer.

Planene som nå formes tar utgangspunkt i en bompengepris på tre kroner for hver kilometer nyvei man kjører. Det betyr rundt 300 kroner – én vei, selv om den nøyaktige summen fortsatt er usikker.

Åtte nye bomstasjoner

Allerede før sommeren planlegger vegselskapet Nye Veier AS å sende bompengesøknad for strekningen Ranheim-Åsen til departementet, og senere Stortinget.

Det legges trolig opp til åtte bomstasjoner. Kostnaden regnes ut etter hvor langt du kjører.

Dette kom fram på et møte vegselskapet Nye Veier holdt med fylkespolitikere i Steinkjer mandag. Møtet skulle egentlig være lukket for pressen, med begrunnelse at det var et planleggings- og diskusjonsmøte, men ble åpnet etter dialog med fylkeskommunen.

– Det er for tidlig å si hvor mange det blir mellom Mære og Åsen, men det skal være et helhetlig bompengeprosjekt fra Ranheim til Steinkjer. Vi ser for oss et tilsvarende opplegg på Mære-Åsen, som vi gjør mellom Åsen og Ranheim, sier Arild Nygård i Nye Veier AS.

43 prosent bompenger

Ingen av prosjektene Nye Veier har fått i oppgave å realisere fra staten er fullfinansiert. Brorparten av regningen må dermed bilistene ta. De tre prosjektene i andre deler av landet som har kommet lengst, hvor Stortinget har godkjent bompengesøknaden, legger opp til en fordeling hvor bilistene betaler 43 prosent av regningen.

Arild Nygård i Nye Veier forklarer at de vil gjøre alle utbyggingene trinnvis, og at ikke alle bompengestasjonene nødvendigvis er operative samtidig. Han viser blant annet til et annet bompengeprosjekt på Sørlandet, hvor det er fire bompengestasjoner. Der er det en kort periode at alle fire er i drift samtidig.

Med andre ord kan den første bomstasjonen være ferdig nedbetalt kort tid etter at den siste har kommet i drift.

Nye Veier tror de vil ha byggestart på strekningen mellom Ranheim og Åsen allerede i 2019. Hva som bygges først er ikke endelig bestemt.