Kan koste 30 kroner mila å kjøre ny E6

Totalt skal det bygges omtrent 100 kilometer ny E6 mellom Trondheim og Steinkjer.

Planene som nå formes tar utgangspunkt i en bompengepris på tre kroner for hver kilometer nyvei man kjører. Det betyr rundt 300 kroner – én vei, selv om den nøyaktige summen fortsatt er usikker.

Åtte nye bomstasjoner

Allerede før sommeren planlegger vegselskapet Nye Veier AS å sende bompengesøknad for strekningen Ranheim-Åsen til departementet, og senere Stortinget.

Det legges trolig opp til åtte bomstasjoner. Kostnaden regnes ut etter hvor langt du kjører.

Likt i sør og nord

Dette kom fram på et møte vegselskapet Nye Veier holdt med fylkespolitikere i Steinkjer mandag. Møtet skulle egentlig være lukket for pressen, med begrunnelse at det var et planleggings- og diskusjonsmøte, men ble åpnet etter dialog med fylkeskommunen.

– Det er for tidlig å si hvor mange det blir mellom Mære og Åsen, men det skal være et helhetlig bompengeprosjekt fra Ranheim til Steinkjer. Vi ser for oss et tilsvarende opplegg på Mære-Åsen, som vi gjør mellom Åsen og Ranheim, sier Arild Nygård i Nye Veier AS.