Skarpnes skole skifter navn

I saksopplysningene fra samarbeidsutvalget ved Skarpnes skole fremkommer det at det ved flere anledninger har kommet opp forslag til navneendring på skolen.

Vil hete det samme som bygda

Saken ble tatt opp etter at et forslag om navnebytte ble tatt opp både når skolen arrangerte «Framtidskveld i Henning» og gjennom kommunens bolystprosjekt.

Det gjennomgående argumentet er at det ønskes en felles identitet i Henning med samme navn på skolen som bygda – og mange lag og foreninger i bygda.

Samarbeidsutvalget på skolen har innhentet innspill fra elevråd, foreldreutvalget og ansatte, i tillegg til lag og foreninger i bygda. Høringssvarene viser at det er et klart flertall for at skolen skifter navn.

Rådmannen er enig

Saken skal opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune førstkommende tirsdag.

Rådmannen i Steinkjer kommune, Torun Austheim, foreslår at hovedutvalget vedtar navneskiftet, og at det nye navnet på skolen trer i kraft fra 1. mars.

Skolehistorie

Skarpnes skole ble tatt i bruk fra skolestart høsten 1864. Det var den første faste skolebygningen i gamle Sparbu kommune, og når Skarpnes skole startet opp ble systemet med omgangsskole avviklet.

30 år senere ble det bygd en ny skolebygning på Skarpnes, og denne ble brukt helt fram til i 1954.

Skolebygningen fra 1954 var fram til 1997 det eneste skolebygget på Skarpnes. I 1997 og 2006 ble skolen utvidet med to nye bygg, og i 2012 ble skolebygget fra 1954 erstattet med et nytt administrasjonsbygg.