Store forskjeller kommunene imellom når det gjelder lærlinger

En ny oversikt viser at det er stor forskjell kommunene mellom, men at det absolutt er rom for å få inn flere lærlinger og lærekandidater i kommunene.

Fire lærlinger per 1000 innbygger

I 2015 oppfordret fylkesrådet kommunene til å ta imot flere lærlinger og lærekandidater. Nå går oppfordringen ut på ny.

I fjor vedtok landstinget i KS at kommunene bør etablere flere læreplasser og ha minst 2 nye lærlinger/lærekandidater per 1000 innbyggere.

Med to års læretid betyr det et måltall på fire lærlinger per 1000 innbyggere, noe Leksvik og Røyrvik har fått til.

– Vi ser det har vært gjort en innsats på området, men håper alle kommunestyrene behandler saken politisk for at vi skal oppnå målene. Sammen kan vi da gjøre en nyttig samfunnsdugnad som kommer både hver enkelt lærling/lærekandidat til gode og utgjør en verdi i lokalsamfunnene, sier Lagesen i en pressemelding.

– Lær av Leksvik

Leksvik har hele 6,7 lærlinger/lærekandidater per 1000 innbyggere, og har en bevisst holdning i forhold til lærlinger.

– Vi har behov for framtidig arbeidskraft og et ønske om at ungdommene vil bosette seg i kommunen på sikt. Over tid vil dette gi en positiv arbeidskraft som kommer lokalsamfunnet til gode. Et godt samarbeid med den lokale videregående skolen er også viktig for Leksvik kommune, forteller ordfører Steinar Saghaug.

Lærlinger i tall