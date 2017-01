Trønderne har høyest tillit til politiet

Det er i politiets innbyggerundersøkelse for 2016 at unnbyggerne i Trøndelag sier at de har høy tillit til politiets i distriktet. Kun 13 prosent sier at de har verken stor eller liten tillit, ganske liten tillit eller svært liten tillit til politiet i Trøndelag. Til sammenligning sier hele 28 prosent det samme i Finnmark.

I Trøndelag politidistrikt har 86 prosent ganske stor tillit eller svært stor tillit til politiet, mens det på landsmasis er 81 prosent som sier det samme.

– Det er veldig gledelig å se at åtte av ti innbyggere har tillit til politiet. Spesielt hyggelig er det å se at også 80 prosent av de som har vært i kontakt med politiet har svært eller ganske stor tillit. Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding på politiet.no.

I pressemeldingen står det også at undersøkelsen viser at en av tre er bekymret for å bli utsatt for svindel på internett og ID-tyveri. Syv prosent sier at de har vært utsatt for datakriminalitet eller internettkriminalitet, og av denne gruppen har kun femten prosent anmeldte disse forholdene.

Trolig henger dette sammen med den lave tiltroen til politiets evner til å håndtere denne typen kriminalitet, skriver politiet. I undersøkelsen svarer kun 24 prosent av innbyggerne at de har inntrykk av at politiet håndterer disse lovbruddene på en meget eller ganske god måte.

– Politiet anerkjenner at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett. Vi ønsker å prioritere disse oppgavene i langt større grad enn hva vi har anledning til å gjøre i dag. Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid som stiller krav til oss når det gjelder kompetanse, teknologi og kapasitet. Dette er et sammensatt og krevende bilde, som vi ser at utfordrer oss, kommenterer Humlegård i samme pressemelding.