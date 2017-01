Turister i Norge: – Trøndelag har den beste maten

At en del turister er en smule skeptisk før de kommer til Norge er fortsatt sant, men stadig flere er positive til det de får servert av norsk lokalmat og drikke. Det viser Innovasjon Norges Turistundersøkelse, utført i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå.

Den årlige undersøkelsen har i flere år vist at turister som kommer til Norge blir gledelig overrasket over det de får servert av lokalmat og lokal drikke. Og aller best ut kommer Trøndelag.

– Regionen som scorer best på dette med lokalmat og -drikke i Norge er Trøndelag. De ligger et hestehode foran resten av landet på våre målinger, sier Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.

Jobbet strategisk

Pettersen mener grunnen til suksessen er at det trønderske næringslivet har vært dyktige på å jobbe strategisk over lang tid.

– De har et eget matmanifest som er undertegnet av alt fra barnehage og skole, via hotell, restauranter og slakteri, til offentlige aktører, Ski-VM 2021 og Rema 1000 Trøndelag. Ved å signere sier aktørene at de vil bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Mange burde lære av det de har fått til i Trøndelag, sier Pettersen.

Tyskere mest imponert

Aller best mat- og drikkerykte har Norge blant de tyske turistene, ifølge undersøkelsen.

Etter norgesferien mener hele 86 prosent av tyskerne at Norge er et egnet sted for gode matopplevelser og lokale spesialiteter.

– Når vi har spurt potensielle norgesturister i Tyskland – som ennå ikke har vært her på ferie – så mener 73 prosent det samme, sier Pettersen.

I 2013 trodde 66 prosent at Norge var et sted for gode matopplevelser. Det betyr at omdømmet blir stadig bedre og at markedsføringen av norsk lokalmat og drikke fungerer i Tyskland, sier han.