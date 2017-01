Bjørge og Gunnufsen kjøper Norwegian Wood

Festivalveteranene Svein Bjørge og Toffen Gunnufsen kjøper den tradisjonsrike festivalen Norwegian Wood, melder NRK.

Festivalen ble arrangert for første gang i 1992 av Jørgen Roll, Sten Fredriksen og Haakon Hartvedt, og har siden 1994 holdt til i Frognerparken i Oslo.

Ifølge VG var Roll majoritetseier og festivalleder Mie Skard minoritetseier i driftsselskapet.

I fjor sommer ble Norwegian Wood, som tradisjonelt har strukket seg over i hvert fall tre dager, kuttet ned til endagsfestival med tre band – og flyttet til det langt mindre Sukkerbiten bak Operaen.

Da lovet festivalleder Skard å være tilbake i Frognerbadet i 2017 – når 25-årsjubileet til Norwegian Wood står for tur.

Nå rykker altså de to festivalveteranene Svein Bjørge og Toffen Gunnufsen inn. Hver på sine respektive kapper har de en lang rekke festivaler å vise til: Bjørge er deleier i Tons of Rock i Halden, etablert for snart fire år siden, mens Gunnufsen kan vise til Quart og Skral.

Sammen etablerte de Hovefestivalen i 2006, før de i oktober i fjor røpet til Aftenposten at de planla å etablere to nye festivaler på Kalvøya fra 2018 – en for country og en for et yngre poppublikum.