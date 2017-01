Toffen og Bjørge med på å redde Norwegian Wood

Duoen skal prøve å få festivalen på fote igjen etter flere år med underskudd. Med på redningsaksjonen er også det NRK skriver er «en gjeng investorer».

– Det var en stor gjeld som måtte ryddes opp i, men kreditorene har vært imøtekommende og ønsket å bidra til videreføring av Norwegian Wood, sier Bjørge, som blir festivalsjef. Toffen

Toffen Gunnulfsen går ikke inn på eiersiden, men skal stå for bookingen til festivalen.

– Det er flere eiere, og Toffen er med i en bookingpool jeg oppretter, der jeg benytter meg av min venns gode kompetanse, forklarer Bjørge.

Siden 1992

Festivalen ble arrangert for første gang i 1992 av Jørgen Roll, Sten Fredriksen og Haakon Hartvedt, og har siden 1994 holdt til i Frognerparken i Oslo. Ifølge VG var Roll majoritetseier og festivalleder Mie Skard minoritetseier i driftsselskapet.

I fjor sommer ble Norwegian Wood, som tradisjonelt har strukket seg over i hvert fall tre dager, kuttet ned til endagsfestival med tre band – og flyttet til det langt mindre Sukkerbiten bak Operaen. Da lovet daværende festivalleder Skard lovet å være tilbake i Frognerbadet i 2017 – når 25-årsjubileet til Norwegian Wood sto for tur.

Skal berge festivalen

I stedet rykker de festivalveteranene Svein Bjørge og Toffen Gunnufsen inn og berger «Wood'en». De er i følge NRK i gang med bookingen, og var torsdag i møte med Live Nation.

De to festivalveteranene fortalte i oktober i fjor om planene om å etablere to nye festivaler på Kalvøya fra 2018 – en for country og en for et yngre poppublikum, meldte Aftenposten da