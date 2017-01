Betalte 2,9 millioner for å bli kvitt «problem-villa»

Det er en skummel jernbaneovergang like nord for Steinkjer som er grunnen til at Bane NOR nå har kjøpt villaeiendommen Elverheim som ligger mellom jernbanelinja og Byaelva på Byaenget.

Uten bom og lys

For å komme til eiendommen må det kjøres av Stodvegen, fylkesveg 763, for deretter å krysse jernbanen uten bom eller lysregulering.

– Hovedsaken for oss var å få bort planovergangen, sier Åge Sjøvold som er prosjektleder for Bane NOR til Steinkjer-Avisa fredag.

Villa Elverheim har adresse Byavegen 175.

Vil selge jorda

Sjøvoll legger til at Bane NOR har planer om å selge jorda som tilhører eiendommen. Det er cirka 16 mål.

Bane NOR har ifølge Sjøvold ikke tatt stilling til hva de skal gjøre med husene på eiendommen.

Villa Elverheim ble oppført tidlig på 1920-tallet og har blant annet vært premiert revefarm. Den siste tiden har eiendommen stått ubebodd.