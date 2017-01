Blir gravlagt på Leka 55 år etter sin død

Slektninger har forklart til Ytringen at Stene emigrerte til USA som 24 åring og døde på psykiatrisk avdeling på Oregon State Hospital 61 år gammel i 1962. Han var enslig og hadde ingen etterkommere. Da han gikk bort var både søsken og foreldre døde, og det var dermed ingen naturlig familie som ble varslet om hans dødsfall, og derfor ble han heller ikke gravlagt den gang, skriver Ytringen.

Oppbevarte urnen

Siden 1962 har urnen med hans levninger stått lagret på sykehuset der han døde. Nå er det satt igang et arbeid med å få urnen til hans fars hjemsted på Leka slik at han kan bli gravlagt med sine slektninger på Leka kirkegård, skriver Ytringen.

Det var tilfeldigheter som gjorde at fjerne slektninger fikk opplysninger om at urnen til Arne Olai Stene fremdeles ble oppbevart. Sykehuset i Oregon jobber med å få levningene hjem til slektninger, og i den forbindelse kom de over at Hanne Hansen, som er bosatt på Namdalseid, hadde oppgitt Arne Olai Stene som tremenningen til sin oldemor via et digitalt slektsforskningsnettsted.

Benyttet Facebook

Da begynte jobben med å finne eventuelle slektninger, og Facebook-siden «Leka historie» ble benyttet. Det samme ble lokalhistoriker Ørjan Kvalø, og slik fant du frem til Sigfrid Henriksen, som er en av Stenes nærmeste nålevende slektninger.

Arne Olai Stene ble født i Kabelvåg, men hans far var født på Stein i Leka. Kirkekontoret har gitt beskjed om at de stiller Leka kirke til disposisjon og gravplass blir ordnet mot kostnader til gravstein blir ordnet, skriver Ytringen.