Nå får Sverre og familien flytte heim

Rasalarmen gikk Snåsa etter masseutglidninger av kvikkleire ned mot Jørstadelva for halvannen måneds tid siden. Bakken og familien ble evakuert, og fylkesvegen forbi gården ble stengt på grunn av frykt for at det skulle gå flere ras. Siden har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)arbeidet med rasforebygging mot Jørstadelva.

Arbeidet med disse krisetiltakene ble avsluttet i går etter at Rambøll og NVE hadde gjennomført befaring med nye beregninger og vurderinger.

Kommunen har derfor å samråd med Lensmannen i Snåsa vedtatt å oppheve evakuering og vegstenging ved Undseth, og dermed kan familien flytte tilbake til gården igjen.

Det er snakk om å foreta ytterligere forbyggingsarbeider for å hindre eventuelle nye ras lenger opp i skråningen. Disse er nå under planlegging, ifølge NVE og det vil bli kunngjort senere hva som skal skje i området..