Politiker fra Namdalseid kastet ut av Vest-Sahara

Støttekomiteen for Vest-Sahara skriver lørdag ettermiddag at Peder Østring, internasjonalt ansvarlig i Rød ungdom, er blitt kastet ut av Vest-Sahara.

– Sju politimenn kom til huset der vi møtte lokale saharawier. De kom inn og konfiskerte passene våre og ba oss følge dem, sier Peder Østring til støttekomiteens hjemmeside.

Kontrollert av Marokko

Han ble sammen med reisefølget Sofie Brunvoll fra Moss, innbragt av politiet i byen El Auiun i det okkuperte Vest-Sahara. Størstedelen av landet har siden 1975 vært kontrollert av Marokko. Siden da har flesteparten av befolkningen fra Vest-Sahara, kalt saharawier, bodd i flyktningeleirer i Algerie.

Ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara, som støtter selvstendighet i landet, skal politiet ha svart at deportasjonen av de to var en ordre - uten å ville begrunne utkastelsen mer detaljer.

Punktert dekk

Østring forteller at bilen det norske reisefølget kjørte i, hadde fått punktert et dekk på bilen sin mens de var på besøk hos lokalbefolkningen i Vest-Sahara.

Østring og Brunvoll planlegger å reise til den marokanske hovedstaden Rabat, for å få en forklaring på utkastelsen av det marokkanske innenriksdepartementet.