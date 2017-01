Sjekk det sydenværet!

De turistene som dro på ferie til Alicante i Spania denne uka, har ikke hatt helt klaff med været - for å si det mildt! Den siste uka har det snødd og regnet mer enn det visstnpk har gjort på over 60 år.

– Det oppleves ikke som Syden akkurat nå, nei. Fem døgn med sammenhengende kraftig nedbør - sånn skal det ikke være, sier Anne Anzjøn fra Steinkjer.

– Spektakulært

Hun har vært fastboende i Spania i 10 år, og har ikke opplevd noe i nærheten av det været som har preget Alicante-distriktet siden tirsdag.

– Det har jo vært spektakulært, men det er nok nå, sier hun.

Hele kyststripden fra Torrevieja til Benidorm, hvor det bor flere tusen fastboende nordmenn og trøndere, har vært preget av kaos denne uka. I Benidorm, hvor Anzjøn jobber som lærer ved Den norske skolen Casa Blanca, har lokale myndigheter advart mot å ferdes ute hvis det ikke er prekært. For i tillegg til nedbør har det også vært kraftig vind i området.

Trafikkaos

Trafikken har delvis gått i stå på grunn av kraftige nedbørsmengder. Skoler har vært stengt på grunn av snøvær, og mange har fått kjenne at feriehusene ikke har like god isolasjon som boligen hjemme i Norge.

– Torsdag morgen lavet det ned med snø, og siden har det regnet kraftig. Bassengene er så breddfulle at pumpene ikke klarer å ta unna vannet som kommer. Strendene er også helt utvasket av de kraftige bølgene, sier Anzjøn.

Uværet fortsetter

Ifølge Spaniaavisen er det imidlertid lite som tyder på at «trøndersommeren» i Spania er over med det første. Vindstyrke opp mot 100 km/t og 4-5 meter høye bølger venter i helga.

– Det har nok vært mange skuffede trøndere på ferie her denne uka. Vi som bor her er jo vant til at regnværet gir seg etter kort stund, og at sola skinner igjen med en gang, sier Anzjøn.