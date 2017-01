Direktør: – Skaper større konkurransekraft

Skei sier til NRK at hverken kunder eller medlemmer trenger å frykte at noen av butikkene vil bli lagt ned som følge av fusjonen.

– Vi jakter heller på mulige nyetableringer. Vi jobber med flere alternativer i det som er dagens Midt-Norge og i Steinkjer. Vi har ingen planer om å legge ned en eneste butikk, sier Skei til NRK.

– Må vokse i antall

Han mener at et fusjonert selskap bør ha et sterkere økonomisk grunnlag for å sikre videre drift av butikkene hver for seg.

Skal Coop vokse videre i Midt-Norge, og styrke sin posisjon er det i antall butikker de må vokse, mener han.

Skei utelukker heller ikke at det kommer flere fusjoner etter hvert. For et knapt halvår siden fusjonerte de inn Coop Rørvik SA i Coop Midt-Norge.

Allerede i samtaler med flere

Ifølge Skei er Coop Midt-Norge i samtaler med enda flere samvirkelag, uten at han vil røpe hvilke lag det er snakk om – annet enn at det fortsatt er over 40 samvirkelag igjen i Midt-Norge som det er mulig å fusjonere med.

– Vi er allerede i gang med samtaler med flere samvirkelag, sier Skei til NRK.