Krever svar på tomme sykehjemsplasser i Verdal

I interpellasjonen viser Thorsvik til at det har vært stor uro – og stor interesse blant innbyggerne, for eldreomsorgens tilbud fram til nye institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger står ferdige.

– Er ledige lokaler på Ørmelen bo- og helsetun aktuelle for å avhjelpe behovet for døgnplasser fram til planleggingen av framtidig eldreomsorg i kommunen er ferdig utredet, og nye heldøgns plasser står ferdige? Dersom disse lokalene ikke er aktuelle hvordan har kommunen tenkt å løse behov for heldøgns plasser inntil nye lokaler står ferdige, spør Thorsvik.

Heftig debatt

Den siste tiden har det vært heftig debatt om nedleggingen av 24 sykehjemsplasser i Verdal. Pensjonist Stein Aamdal har engasjert seg særlig i saken, og betegner nedleggingen for planlagt omsorgssvikt.

Kommunestyret vedtok i desember 2015 å legge ned 24 sykehjemsplasser ved Ørmelen bo- og helsetun. Alle de 24 sykehusplassene er avviklet med unntak av to.

Nedleggelsen var i utgangspunktet i påvente av oppbyggingen av 43 heldøgns omsorgsboliger på Ørmelen med planlagt ferdigstillelse i 2018. Planene på Ørmelen er senere lagt på is, og administrasjonen har i stedet begynt å planlegge byggingen av et stort helsehus.

Thorsvik peker på ledige arealer på Ørmelen bo- og helsetun derfor ikke lenger synes å være en del av den planlagte utbyggingen.

Antar behovet er til stede

Venstre-politikeren viser også til at leiligheter i Lensevegen skulle brukes midlertidig som omsorgsboliger som følge av nedleggingen av de 24 sykehjemsplassene.

– Det ble det ikke noe av. Jeg vil derfor anta at behovet for heldøgns tilbud for korttids og langtids opphold fortsatt er tilstede, noe som både fagfolk uttaler og mediaoppslag viser, skriver Thorsvik i interpellasjonen.

Ordføreren skal svare på spørmålene i neste kommunestyremøte 30. januar.