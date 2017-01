Nyskilt kirke klar for å vie homofile

– Veldig mange har gitt uttrykk for at de er glade for at denne saken får en løsning og at det blir fattet et vedtak. Mange har uttrykt håp om at vi ikke trenger å bruke så mye energi på denne saken, sier Kirkemøtets leder Kristin Gunleiksrud Raaum til NTB.

– Andre er skuffet og har sagt de kommer til å fortsette å kjempe imot. Det er det også rom for, fortsetter Raaum.

Kirkemøtet går av stabelen i Trondheim neste uke, for første gang siden organisasjonen ble skilt fra staten. Den norske kirkes øverste organ vedtok i fjor at det skal utvikles en ny liturgi. Nå har forslagene vært på høring, og verket fullføres når liturgien nå vedtas.

Nye bibelvers

En liturgi beskriver hvordan seremonien skal foregå og hvilke bibelvers som kan brukes. Det nye vielsesritualet er ganske likt det gamle, opplyser Raaum, men prestene får nå flere tekster å velge blant.

Den gamle liturgien kan fortsatt brukes. Men Første Moseboks ord «til mann og kvinne skapte han dem», egner seg ikke så godt når paret er av samme kjønn. Derfor får prestene nå bruke andre bibelvers enn før.

– De har stor vekt på at ekteskapet er en relasjon mellom to mennesker, og understreker betydningen av kjærlighet, sier Raaum.

Hun sier det har vært viktig at den nye liturgien kan brukes av alle par, så det ikke bare blir en slags «ekstra» liturgi for likekjønnede par, ved siden av den gamle liturgien.

Etter en lang strid, og etter Åpen folkekirkes seier ved kirkevalget i 2015, får nå altså homofile mulighet til å gifte seg i kirken på lik linje med andre par.

Riktignok kan en prest nekte å vie to av samme kjønn, men det skal ikke hindre paret i å få utført seremonien i den kirken de ønsker.

Over 40.000 utmeldte

Det siste året har folk meldt seg ut av Den norske kirke i hopetall. Over 41.400 meldte seg ut i fjor, mens 3.200 meldte seg inn.

Raaum sier de ikke har spurt om årsaken til utmeldingene, men kommer med tre forklaringer. Først og fremst kan en ny nettløsning som gjør det enkelt å melde seg ut, være en forklaring. Løsningen ble lansert i august, og samme måned meldte nesten 26.000 seg ut.

En del har nok også meldt seg ut i protest mot at kirkemøtet i april i fjor vedtok at homofile kan få gifte seg i kirken. I løpet av denne måneden meldte 2.800 mennesker seg ut.

I tillegg mener hun det er en gruppe som har stått oppført som medlemmer selv om de ikke skulle vært det.

– Det er en naturlig korrigering av et medlemsregister som ikke har vært korrekt, konkluderer Raaum.

3,8 millioner mennesker står som medlem i Den norske kirke, som altså siden nyttår ikke lenger er en statskirke. Da trådte grunnlovsendringen, som sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, i kraft. (©NTB)