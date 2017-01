Nå blir dette gårdsbruket steinbrudd

Etter mange års krangel og forhandlinger har Verdalskalk og bonde Nils Georg Leirset blitt enige om at gårdsbruket blir kalkbrudd. Dermed må hele gårdsanlegget rives og bygges opp på et nytt sted.

Dagbrudd

Under gården til Nils Georg Leirset ligger mye av den gigantiske kalksteinsforekomsten i Tromsdalen. Leirset har i mange år ment at kalkstein må vike for landbruket. Men da kommunedelplanen gikk inn for dagbrudd på eiendommen, så han at det ikke var noen utvei. Alternativet med underjordisk drift ville koste mye mer og man fikk ikke utnyttet all kalksteinen.

– De store utvidelsesplanene for kalkvirksomheten er uforenlig med å bo og drive en gård kloss inntil. Vi beklager at vi må gi opp en fin gård med lang historie, men er fornøyd med at Verdalskalk har vist god vilje til å finne løsninger, skriver Liv Øverås og Nils Georg Leirset på Tromsdal gård i en felles pressemelding med Verdalskalk.

Leieavtale

Avtalen går ut på at Verdalskalk betaler en årlig avgift for å bryte stein på eiendommen. Avgiften har et gulv som betales uansett om det brytes stein eller ikke. Brytes det mer stein enn det gulvet beskrives, skal det betales mer. Avtalen gjelder for 99 år framover. Forutsetningen er at Verdal kommune godkjenner reguleringsplanen som skal til behandling til våren.

Starter om et par år

Før man kan starte dagbrudd på Tromsdal gård må det gjennomføres flere undersøkelser. For et par år siden ble dyrkamarka endevendt for å finne forminner. Nå må det til ytterligere arkeologiske utgravinger for å kartlegge registreringer som tidligere er gjort på eiendommen.

– Grunnvannsmålinger og flytting av vei vil være tiltak som må gjøres før enkelte deler av arealet fra kommunedelplanen kan benyttes til dagbruddsdrift, sier daglig leder Geir Olav Jensen i Verdalskalk. Han er meget godt fornøyd med at Verdalskalk har sikret bergrettighetene som gir grunnlag for utvidelser.

– Det at begge parter opplever løsningen som positiv, gir et godt grunnlag for det videre samarbeidet, skriver daglig leder Geir Olav Jensen i en pressemelding.