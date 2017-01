Nærøy og Vikna kan bli tvunget sammen

Det nærmer seg nå enighet om kommunereformen blant de borgerlige partiene på Stortinget, ifølge flere medier.

Partiene skal være enige om å tvinge drøyt 10 kommuner til sammenslåing. Ifølge Dagbladet er Vikna og Nærøy i Nord-Trøndelag blant disse. Vikna-ordfører Amund Hellesø har også fått signaler om at dette er aktuelt.

Det er han sterkt kritisk til.

Storslegga

- Hvis de finner ut at de skal slå sammen Nærøy og Vikna, hvilke kriterier gjelder da? Hvis du bruker lokaldemokratiet, også skal du bruke storslegga om du ikke får det som du vil, da er det et hån mot lokaldemokratiet, sier Hellesø.

Han viser til at rundt 70 prosent av folket i Vikna sa nei til sammenslåingen i fjor.

- Det er kjempefascinerende at de har valgt ut oss. De skal da slå sammen to kommuner hvor ikke engang Fylkesmannen i sin innstilling signaliserte noe. Det vil i så fall totalt ignorere folkets og demokratiets syn, sier han.

Venstre-forslag

Hellesø mener dette er Venstres verk. Partiet står sterkt i hans kommune, og stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) fra Verran er blant de sentrale aktørene som nå forhandler om reformen.

- For å si det rett ut: Jeg oppfatter at dette er André Skjelstads bidrag fra Nord-Trøndelag. At partiet som sier de er demokratiets vugge skal trosse lokaldemokratiet så kraftig, blir jeg overrasket over, sier han.

Hellesø spør hva kriteriene for sammenslåingen er.

- Er det Skjelstad og de andre i kommunalkomiteen som har sett på et kart, og som kjenner noen som kjenner noen, sier han hånlig.

God idé

Skjelstad svarer at ingenting er avgjort, men han legger ikke skjul på at én kommune i Ytre Namdal er en god idé.

- Jeg har ikke noen kommentar til dette foreløpig. Vi har ikke bestemt noe. Det vi har vært tydelige på, er at våre lokallag i Namdal før valget gikk ut og anbefalte Ytre Namdal (kommune). Det har lokallagene vært tydelige på hele tiden. Det er ikke gjort vedtak om det ene eller andre, men at jeg synes det hadde vært en fornuftig løsning, ja, det gjør jeg, sier Skjelstad.

- Er Leka kommune også med i det dere diskuterer?

- Jeg har ikke kommentarer til hva som er med.

Skjelstad svarer på kritikken fra Hellesø på følgende vis:

- Jeg har ikke kommentarer på at en ordfører angriper oss på dette. Vårt fokus har hele tiden vært tjenester til innbyggerne. Jeg skjønner at en del Ap-folk er uenige i dette, men det har hele tiden vært hovedfokus til Venstre.

Rørvik eller Kolvereid

Som i mange andre mulige sammenslåinger strandet forhandlingene mellom Nærøy og Vikna på grunn av spørsmålet om hvor rådhuset skal ligge. I intensjonsavtalen folket stemte over, sto det Kolvereid (Nærøy). Dermed sa et flertall av folket i Nærøy ja, mens Vikna sa nei. Hadde rådhuset blitt lagt til Rørvik (Vikna), kunne resultatet ha blitt motsatt.

Hellesø mener fortsatt Rørvik bør bli hovedsetet i en eventuell nykommune.

- Jeg mener fortsatt regionsenteret i Ytre Namdal er Rørvik. Hvor administrasjonen skal sitte er noe vi må bli enige om, sier han.