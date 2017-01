Samsung bekrefter batteri og produksjon som årsak

– Vi tar ansvar for ikke å ha klart å identifisere og bekrefte problemene som oppsto på grunn av batterimodellen og produksjonsprosessen, sier Samsung.

– Fiasko

Kunngjøringen fra selskapet kom mandag etter at Samsung i fjor opplevde det nyhetsbyrået AP omtaler som en av de største produktfiaskoene noensinne.

– Vi beklager virkelig for besværet og bekymringene vi har forårsaket våre kunder, sier Samsung-sjef Koh Dong-Jin mandag.

700 forskere og ingeniører har testet over 200,000 telefoner og mer enn 30,000 batterier for å komme til bunns i hva som forårsaket feilen. Om lag 1,000 forskjellige deler fra 450 forskjellige leverandører må til for å lage Galaxy Note 7. Samsung har ikke gått ut med hvem batterileverandøren er.

Tilbakekalte 2,5 milliarder telefoner

– Uansett hvilke deler vi bruker så ligger det overordnede ansvaret hos oss fordi vi ikke har forsikret oss om sikkerhet og kvalitet. Så langt synes ikke jeg det er riktig å skulle gå til sak mot noen, fortsetter Koh.

Verdens største produsent av smarttelefoner tilbakekalte 2,5 milliarder Note 7-telefoner i september i fjor, og i oktober stoppet selskapet all produksjon av modelle