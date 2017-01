Sykehuset Namsos har sprengt kapasitet

– Normalt er medisinsk klinikk i Namsos full når 85 prosent av sengene er belagt. Det vil si 34 senger av totalkapasiteten på 40 senger ved de medisinske sengepostene. Mandag ettermiddag, etter at pasienter som kunne skrives ut er utskrevet - har medisinsk klinikk er overbelegg på cirka 60 prosent, nærmere 20 pasienter, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i en pressemelding.

Norovirus på helsehus

Ekstra krevende er situasjonen fordi Namsos kommune har måttet stenge en avdeling ved helsehuset på grunn av norovirus.

Helse Nord-Trøndelag har derfor informert AMK, fastleger, legevakter og nærliggende kommuner om at sykehuset som et strakstiltak må henvise akuttpasienter sør for Namdalseid til Sykehuset Levanger. Normalt sokner innbyggere i Namdalseid og Verran til Sykehuset Namsos.

– Alle som trenger øyeblikkelig hjelp vil få nødvendig helsehjelp. Men vi anmoder fastleger og legevaktsleger om å nøye vurdere om innleggelse i sykehus kan utsettes. Vi har rett og slett kapasitetsproblemer og har et betydelig overbelegg, sier Karlsen.

Stor pågang i jula

I pressemeldingen går det fram at Medisinsk klinikk har fra før jul hatt stor pågang. Spesielt i romjula kom det mange influensatilfeller.

– Vi trodde i forrige uke at influensasituasjonen var på retur, men i løpet av helga har pågangen tatt seg opp igjen. Det er dessverre lite som tyder på at influensaen er på retur akkurat nå. Kombinert med andre akutte tilfeller, har vi altså et overbelegg som gjør det nødvendig for oss å involvere både eksterne leger, kommuner og AMK, sier Karlsen i pressemeldingen.

Ledelsen ved klinikken i Namsos opplyser at bemanningen er normal, og at kapasitetsproblemet handler om ledige senger - ikke kapasitet knyttet til helsepersonellet.