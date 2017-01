To biler har kollidert i Levanger

Klokken 11.40 mandag formiddag meldte politiet i Nord-Trøndelag om e n trafikkulykke ved Coop Extra på Moan i Levanger.

– To biler er involvert. Ukjent skadeomfang. Nødetater på tur, var første melding fra politiet.

Tre involvert

Politibetjent Bjørn Vennes sier til Trønder-Avisa at det var to biler som kolliderte i et kryss. Det var to personer i den ene bilen da det smalt. I den andre bilen var det en person.

Kjenner ikke årsaken

– Det er sannsynligvis ikke snakk om alvorlig personskade, men alle de tre involverte er kjørt til legevakt for en sjekk, sier Vennes.

Han opplyser videre om at de foreløpig ikke kjenner årsaken til kollisjonen, men at hendelsen skal etterforskes.