Dobbelt så mange sykler om vinteren

i 2016 var andelen 2,1 prosent, og Syklistenes landsforening tror på fortsatt økning.

Gjennom året ligger andelen trafikanter som sykler på 5 prosent.

Bruker du sykkelen i vintermånedene?

Nei, det gjør jeg ikke. 49%

Jeg har ikke sykkel. 37% Du har allerede stemt 41 stemmer

Kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken i Syklistenes landsforening sier til NRK at sykling på snø og is er blitt mer vanlig, fordi det nå legges til rette for det i større grad og salget av piggdekk