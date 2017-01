Eieren av rasteplass-katta har meldt seg

Rasteplass-katta er trygt hjemme hos matfar etter et lengre opphold ved rasteplassen på Einangsmoen i Stjørdal.

Ifølge eieren er det ikke første gang at katta tar seg en tur, noe som heller ikke er unormalt. Problemet denne gangen var at velmenende personer ifølge eieren begynte å mate katta, og at den derfor fant seg godt til rette på rasteplassen som bare ligger få hundre meter fra hjemmet.

Det var tirsdag at Statens vegvesen på sine Facebooksider skrev om katta som hadde tilhold på rasteplassen på Einangsmoen.

– Mesta er fungerende matmor og setter ut mat til pusen, men han/hun vil helt sikkert tilbake til sin rettmessige eier, skriver vegvesnet videre.

– Jeg har noen kolleger som har forbarmet seg over denne katta, og de synes så synd på den, sier veimester Aslaug Nilsen i Mesta til Adresseavisen.

Grå med hvite poter

Katten er grå med hvite poter, har en hvit flekk under halsen og virker glad i mennesker.

– Katten virker snill og sosial. Kollegene gir den grillpølse og melk. Det virker som hun holder seg i området rundt rasteplassen hvor det er toalett og søppeldunker, sier Nilsen til avisen.

Håper på gjenforening

Nå håper Nilsen at noen gjenkjenner katten og kan gjenforene den med eieren.

– Vi håper noen savner den, sier hun.

Statens vegvesen ber om at Facobookinnlegget deles slik at katten kanskje kan komme hjem til sin rettmessige eier.