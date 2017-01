Nora og Oliver på navnetoppen i Nord-Trøndelag

Nora var ikke på topp bare i Nord-Trøndelag. Nora var også det mest foretrukne jentenavnet i hele Norge i fjor, mens William var det mest foretrukne guttenavnet i Norge i 2016.

Oliver i nord – Kasper i sør

Det er bare to fylker i Norge at Oliver topper lista over guttenavn. I tillegg til Nord-Trøndelag var Oliver også det foretrukne guttenavnet i Møre og Romsdal. I Sør-Trøndelag var Kasper det mest brukte guttenavnet i fjor.

Mohammed topper Oslo

Våre nye landsmenn begynner også å prege navnestatistikken. I Oslo ble nemlig Mohammad det mest foretrukne guttenavnet i fjor.

Nora var det foretrukne jentenavnet i hele ti fylker. Bare fem fylker bryter rekken. I Troms ble Leah det foretrukne navnet. I Sogn og Fjordane ble det Anna, i Oppland og Aust-Agder ble det Tiril og i Rogland ble Sara det mest bruke jentenavnet i fjor..