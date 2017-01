Tiden strekker ikke lenger til for Peik

«Jeg er veldig glad i matfar, og vil hans aller beste. Etter et og et halvt år sammen med matfar ser jeg at tiden ikke strekker helt til, og at jeg ikke greier å gi han alt det han trenger.

Derfor tenkte jeg å se om det kanskje det var noen som kunne tenke seg å ha et delt ansvar for han, slik at han kan få mer stimuli og sosialisering. Far er en 32 år gammel hann, og går best sammen med jevnaldrende hunner. Han har vært mye på rypejakt det siste året, men ikke greid å finne annet i fjellet enn fugl».

Ville prøve noe nytt

Denne annonsen sto tirsdag å lese på finn.no, og matfar er Bjørn Henrik Stavdal Johansen. Etter en singeltilværelse på ett og et halvt år mente han tiden var inne til å prøve nye alternativer.

– Det er så mange arenaer for kontaktsøkende at en lett drukner i mengden. Derfor fant Peik og jeg ut at dette kunne være en annerledes måte å legge ut en kontaktannonse på, sier en humoristisk Johansen til Trønder-Avisa.

Måtte flytte fra Namsskogan

Han jobbet et drøyt år ved familieparken i Namsskogan fram til 2014. Han var da samboer med en kvinne som ikke trivdes på stedet, og dermed gikk turen sørover. Forholdet varte likevel ikke for 32-åringen som nå jobber ved Bjørneparken og Besøkssenter rovdyr i Flå.

– Her oppe kryr det heller ikke av single damer, så nå håper jeg annonsen på Finn.no gir resultater, sier Johansen.

– Glad i kos og stryk

I annonsen skriver fuglehunden Peik at den 32 år gamle matfaren går best sammen med jevnaldrende hunder. Peik er overbevist om at matfaren vil ta godt vare på en kvinnelig artsfrende, men er selv også veldig glad i stryk og kos.

«Matfar er svært lærenem, så jeg tror ikke en medeier vil ha noen problemer med å tilpasse han til sitt behov. Far har ennå ikke blitt brukt til avl, men jeg har jo tenkt at han kunne duge bra til det, da han har god avstamning og en bra tannstilling», skriver hunden Peik i annonsen.