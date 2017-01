Tor Andre reddet hønsehauken fra kråkeflokken

Tor Andre kom sent hjem fra arbeid ved Kværner Verdal natta før og satt med morgenkaffen ved 11-tida det ble et lurveleven ved vannkanten nedenfor huset.

– Vi hørte et forferdelig leven fra en flokk kråker. Jeg løp ned til vannkanten i bare treskoene for å se hva som foregikk, og Tor Andre kom like bak. Vi oppdaget hønsehauken som lå i vannet, og Tor Andre fikk den opp av vannet, forteller June Sletterød.

Tor Andre hoppet deretter ned i vannet og hentet opp hønsehauken. Den lå der og var svak.

Nabo hjalp til

– Vi har både fugler og hunder i huset fra før og tok derfor hønsehauken med til naboen vår Guttorm Viken, sier Sletterød.

Viken forteller hvordan han prøvde å hjelpe hønsehauken å komme til hektene.

– Jeg la han på det varme gulvet på badet og satte opp en vifteovn. Jeg løftet også opp vingene på fuglen for å få tørket fjærdrakta, og sørget for at den fikk litt varme i kroppen.

Sletterød sier at de tok kontakt med tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen som bor i området. Karlsen kastet seg i bilen til Sunnan, tok med seg fuglen i et bur og kjørte den til Tom Roger Østerås i Stjørdal.

Kunne ikke reddes

Litt senere på dagen, noen timer etter redningsaksjonen, fikk Sletterød melding om at hønsehauken ikke hadde overlevd.

– Vi gjorde alt vi kunne, men slik ble det. Ikke alt liv kan reddes dessverre, sier Sletterød.

Frilansorinitolog

Østerås er en aktiv frilansornitolog som har gjort hobbyen til levebrød.

– Blant annet har jeg gjennom de siste 15–20 årene regelmessig tatt imot skadede rovfugler fra fylkesmannen. I løpet av året kan det dreie seg om 10–15 fugler.

Selv om hønsehaug i er en fredet fugleart sier at Østerås at den ikke er veldig sjelden.

– En telling vi gjorde for to sesonger siden viste at det er mellom 50 og 70 hekkende par her i fylket. Det er likevel en god signaleffekt overfor publikum at vi tar godt vare på skadede fugler og prøver å få dem på vingene igjen.

– Hvor vanlig er det at kråker tar knekken på en hønsehauk?

– Vanligvis er kråker kanskje den mest vanlige maten til hønsehauk, så normalt er styrkeforholdet omvendt. Samtidig er det vanlig at kråka flyr etter både hønsehaug og ørn, og hvis det er snakk om en litt utmattet ungfugl som i dette tilfellet kan det skje at kråka i teorien klarer å overmanne en hønsehauk.

Vil ha and og svaner

Østerås er ikke overrasket over at det er observert både mye hønsehauk og ørn i området rundt Sunnan og Fossemvatnet.

– Det er både mye and og svaner som overvintrer her, og som dermed tiltrekker seg både rovfugler og kråkefugler. Både ender og kråker er en viktig del av vinterkosten til rovfugler.