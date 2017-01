– Jeg var redd, men ble glad da brannvesenet kom og reddet meg

Onsdag morgen var fem barn på tur til Nesset skole i Levanger da de havnet i leire ved et anleggsområde like ved skolen.

Tre av barna kom seg løs på egen hånd, mens to av barna ble sittende fast med leire til midja.

Reddet av brannvesenet

En av de som ble sittende fast er åtte år gamle Tobias Guin. Han ble reddet av brannvesenet og var veldig glad da han kunne hoppe opp i pappas favn.

– Jeg ble redd, men jeg følte meg trygg da jeg så brannvesenet kom, sier Tobias.

Både han og kompisen var kald etter å ha stått i den iskalde leira en stund.

Annleggsområde

Myrområdet hvor barna gikk seg fast er et anleggsområde i forbindelse med nybygging av en fotballbane.

Politiets innstasleder på stedet, Terje Bolaas, sier at elevene oppfattet situasjonen som dramatisk, men at de aldri var fare for livet til barna.

– Anleggsområdet er ikke sperret av. Dette har nå entreprenør fått beskjed om å gjøre umiddelbart, opplyser Bolaas.

Kan ha sittet fast en god stund

Operasjonsleder Ole Tuset hos politiet i Nord-Trøndelag opplyser at barna kan ha sittet fast en god stund.

– Det var brannvesenet som først ble varslet, før de orienterte oss. Da vi kom fram til stedet, konstaterte vi at til sammen fem elever hadde vært nedi leira. Tre av barna kom seg opp for egen maskin, mens brannvesenet hentet opp de to andre, sier Tuset..

Utover at de var noe kalde, skal ingen av de fem ha hatt behov for helsehjelp.