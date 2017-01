Deler ut 60 tonn kvalkjøtt gratis

– Produsenten skal foredle mer av råvarene selv, og som en konsekvens må han sannere lageret sitt. Han må derfor ut med 60 tonn kvalkjøtt av førsteklasses kvalitet, forteller Eklo til Trønder-Avisa.

Mangeårig innsamling

Eklo har i mange år drevet en landsomfattende virksomhet med innsamling av overskuddsmat fra dagligvarekjedene til fordeling blant vanskeligstilte og fattige.

Gjennom sin tidligere jobb som profilert mesterkokk har han et stort kontaktnett som hjelper ham å få tak i mat som av en eller annen årsak ikke kan selges i butikk. Han har også et kontaktnett av personer som kan få maten ut til lokale lag og foreninger, som så kan dele den ut til dem som trenger det mest.

– Dette gjelder mat som er god og trygg å spise og holder de kvaliteter som kreves, sier Eklo.

Samarbeid med lokale

Eklo samler årlig inn 400-500 tonn mat. Han bruker katolske menigheter, Frelsesarmeen, omsorgskafeer og frivillighetssentraler til å dele ut maten.

Levanger tidlig ut

– I Levanger vil det komme to paller med kvalkjøtt. Det blir sannsynligvis utdelingen ved St. Torfinn katolske kirke i sentrum. For dem som trenger mat fra oss er det bare å ta kontakt Frelsesarmeen, slik at de får laget en liste, sier Eklo.

– Det skal være speiderleir for 8.000 speidere i Bodø til sommeren, og gjett om det var en speiderleder som ble glad da jeg sa at han skal få kvalkjøtt til ungdommene. De får 2,5 tonn, smiler Bjørn Martin Eklo.

Nært smertegrensa

Eklo innrømmer at et parti på 60 tonn mat krever mye organisering og planlagt logistikk før det når ut til dem som trenger maten. De siste ti-elleve årene har han årlig delt ut mellom 400 og 500 tonn mat. 500 tonn assorterte matvarer fra butikker gir, ifølge Eklo, 1,4 millioner måltider.

– 60 tonn på 80 paller er nok det største enkeltpartiet jeg har tatt ansvar for. Rekorden til nå har vært 50 tonn på 30-40 paller. Med 60 tonn nærmer vi oss smertegrensa, sier han.

Møtte pave Frans

– Kvalkjøttet skal ut i løpet av 14 dager. Sykeheimer som lager maten selv, kan også ta kontakt.

Eklo har jobbet frivillig med fordeling av mat til vanskeligstilte og fattige i 26 år. Hans mangeårige innsats har ført til at han har fått møte pave Frans to ganger, senest høsten 2015 på Petersplassen.