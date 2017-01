E6-arbeid i Namsskogan utsatt til juni

Egentlig skulle prosjektet, som skal forbedre trafikksikkerheten ved jernbaneundergangen i Namsskogan, stått ferdig innen slutten av året.

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at dette ikke lar seg gjøre.

– Egentlig skulle arbeidene ha startet opp i januar. Med valgt løsning viser det seg nå at fyllingen under jernbanesporet også må skiftes ut. Dette for å ivareta sikkerheten til togtrafikken under anleggsarbeidet, sier prosjektleder Dag Ivar Borg i pressemeldingen.

Når denne fyllingen skal byttes, må det settes av tid til en togfri helg. Statens vegvesen ønsket å finne en togfri helg i januar eller februar. Ifølge pressemeldingen har de vært i dialog med Bane Nor om dette, men de har ikke lyktes å finne en ledig helg før i juni.

Med senere igangsettelse blir det også senere ferdigstilling av prosjektet. Det betyr at prosjektet som egentlig skulle vært ferdig i år, blir ferdig først i løpet av sommeren 2018.