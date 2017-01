Forsmak på gedigen kultursatsing

Kommunestyrets medlemmer satt stille som mus og lyttet under utvalgsleder og kultursjef Guri Marjane Sivertsens timelange gjennomgang av forslaget. Stille i går, men det er ventet storm i kastene når temaet skal behandles politisk.

Blir forslaget gjennomført i sin helhet vil regningen komme på ca. en kvart milliard kroner.

Har allerede store lån

Nå var ikke gårsdagens møte hverken sted eller tid for debatt etter Sivertsens grundige gjennomgang. Men med en mulighetsstudie som omfatter alt fra kino til ny kulturscene, blackbox, bibliotek, øvingslokaler, samt nye og renoverte lokaler sier det seg selv at alt ligger til rette for heftige debatter i tiden som kommer. Det skyldes ikke minst at politikerne vet at Levanger kommunes lånebelastning har passert to milliarder kroner og vil nå en ny topp på 2,5 milliarder kroner i løpet av to eller tre år.

Få kommentarer

Nå blir ikke kampen bare mellom partier, men også innenfor enkelte partier. Det gjelder ikke minst Ap hvor det er store motsetninger. Etter det Trønder-Avisa får opplyst har partiet nå nedsatt et utvalg på fire personer som skal gjennomgå forslagene som nå ligger på bordet. Foreløpig er partiet sparsomme med kommentarer. Ordfører Robert Svarva har så langt nøyd seg med å si at han synes utvalgets rapport er i overkant ambisiøs.

Får komme med innspill

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Unni Storstad, opplyser at administrasjonen nå vil invitere lag og foreninger med å komme med innspill om planen slik at man får en bredest mulig grunnlag før man går videre i prosessen. Sivertsen opplyser på sin side at utvalget vil i løpet av et par uker invitere til folkemøte på biblioteket.

Her er forslaget

Utvalgets rapport er på en masterplan som er delt i tre hovedelementer:

Vaskeriet: Stor kulturscene, blackbox og øvingslokaler. Pris: 60 millioner kroner

Festiviteten: Tilbakeføre sal og samtidig gjøre nødvendige reparasjoner. Pris: 14 millioner kroner

Bibliotek: Kino og bibliotek i nytt bygg på dagens bibliotektomt. I tillegg er det tenkt areal til turistinformasjon, frivillige organisasjoner og kjellparkering. Prislapp: 232 millioner kroner.

Rekkefølge

Et flertall i utvalget ønsker å starte med utbyggingen på havna, men signaler fra administrasjonen tyder på at der i gården vil man heller vurdere å satse på nytt bibliotek.

Utvalget mener det er riktig å eie kinolokalene, men tar ikke stillingen til hvem som skal stå for driften. Her kan det bli skikkelig kollisjon ettersom deler av det politiske miljø vil fortsatt ha en kino på Moan.