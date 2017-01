Manuell dirigering på E6 i Steinkjer

Like etter klokken 09.00 ondag morgen satte Statens vegvesen ut et skilt om at det er manuell dirigering på E6 gjennom Steinkjer sentrum.

Trafikkdirigeringen foregår like ved Amfi kjøpesenter, og skaper antydning til kø i begge kjøreretninger.

Det er ikke kjent hvor langt tid vegarbeidet i Steinkjer skal foregår.