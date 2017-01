Signerte millionkontrakt

Kontrakten har en verdi på 14,3 millioner kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Bedre sikt i kurver

– Kontrakten med Røstad er fase 1 og inneholder breddeutvidelse av vegen, sprenging av fjell for å gi bedre sikt i kurver, utbedring av grøfter for å få drenert bort vann og utskifting av stikkrenner, sier byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen.

Ferdig til høsten

Arbeidene i fase 1 begynner i februar og skal være ferdig til høsten.

Arbeidene i fase 2 inneholder ny overbygning av vegen og legging av asfalt på hele den 13 kilometer lange strekningen.

Bygging av to nye bruer samt utbedring av vegtraseen ved Prestvågelva og Sørvågen inngår også i fase 2. Arbeidene er planlagt startet opp rundt årsskiftet 2017-2018 med antatt ferdigstillelse høsten 2018.