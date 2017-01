Sjekk Bengts bildescoop av nye Porsche stasjonsvogn

Bengt Steinar Nordbakk (44) er svært bilinteressert. Da han fikk tips om tre porscheer på vei til Lierne var han snar med å hente fotokameraet. Slik sikret han seg bilder av en svært eksklusiv bilmodell som snart kommer på markedet.

– Jeg fikk melding om at det var observert tre Porscher som hadde tatt av fra E6 ved Grong, og kjørte riksveg 74 i retning Lierne. Jeg ventet i Nordli sentrum på bilene, og skjønte at disse skulle videre mot testbanen i Arvidsjaur i Nord-Sverige, forteller Bengt Steinar.

Porsche Panamera

– Bilene kom og jeg begynte å ta bilder. Den første var en Panamera, med kamuflasje bak og på siden av bilen. Så var det to Porsche Cayenne som var med som følgebiler. De tre kjørte så videre til Gäddede i Sverige, forteller Nordbakk.

Bilen han knipset denne gangen er kommende Porsche Panamera stasjonsvogn.

– Ja, du leste riktig: En vaskeekte stasjonsvogn – fra Porsche! Skjønt, de vil naturligvis gi den et mer sexy navn: Sport Turismo. Dette blir en stasjonsvogn for de med godt over middels økonomi. Det er nok grunn til å vente startpris på godt over en million kroner, skriver Broom.

Eksklusive bilder

Nordbakk forteller at han ikke akkurat hadde perfekte arbeidsforhold, med regn, hard vind og lite dagslys, men eksklusive bilder ble det likevel.

– Jeg har fått en del tilbakemeldiger på dem ja, sier Nordbakk.